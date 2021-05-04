Brezilya’daki Amazon ormanları son 10 yılda depoladığından daha fazla karbondioksit üretti

Bilim insanları “dünyanın akciğerleri”ndeki bozulmanın yalnızca dünyadaki vahşi yaşamın önemli bir yüzdesine ev sahipliği yapan bölge için değil, aynı zamanda küresel olarak da yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyardı.Fransa Ulusal Agronomik Enstitüsü (INRA) tarafından yapılan yeni bir çalışmada, Amazon ormanları yakıldığında veya yok edildiğinde atmosfere geri salınan miktarlara karşı, orman tarafından emilen ve depolanan karbondioksit hacmine bakıldı.

Bilim insanları Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmada, 2010'dan 2019'a kadar Brezilya'nın Amazon havzasının 16,6 milyar ton karbondioksit ürettiğini ve yalnızca 13,9 milyar ton karbondioksiti emdiğini bildirdi.

AMAZON'UN KARBONDİOKSİT YAYICISI OLDUĞU İLK KEZ KANITLANDI

Çalışmanın yazarlarından Jean-Pierre Wigneron, "Bu miktarın daha önce yarı yarıya olduğunu tahmin etmiştik, ancak Amazon ormanlarının artık net bir karbon yayıcısı olduğunu gösteren rakamlara ilk kez sahip olduk. Değişimin hangi noktada geri döndürülemez hale gelebileceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, araştırma Amazonlardaki yangınların geçen iki yıla kıyasla 2019'da yaklaşık dört kat arttığını, yok olan alanın yaklaşık 1 milyon hektardan (2,5 milyon dönüm) 3,9 milyon hektara (9,6 milyon dönüm) çıktığını gösterdi.

BOLSONARO SORUMLU TUTULUYOR

INRA tarafından yapılan açıklamada, "Brezilya, 2019'daki hükümet değişikliğinin ardından çevre koruma politikalarının uygulanmasında büyük bir başarısızlık yaşadı” denildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, 1 Ocak 2019'da göreve başladı.Başkan Bolsonaro'nun çevre politikaları hem ülke içinde hem de uluslararası alanda yaygın kınamalara yol açtı.

Aşırı sağcı lider, Amazon'da tarımı ve madenciliği teşvik etti ve çevre mevzuatını geri aldı. Ardından, geçen yıl Amazon ormanlarındaki ormansızlaşma son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Aktivistler ve yerli gruplar, çevreyi korumaya ilişkin çalışmaların yeterince finanse edilmediğini ve korunan alanlarda yasadışı ağaç kesimi ve madencilik için ceza verilmediğini öne sürüyor.

Diğer taraftan dünya, 2019'da 40 milyar tonu aşan karbondioksit emisyonlarını azaltmak için mücadele ederken, karasal ekosistemler çok önemli bir müttefik oldu. Geçtiğimiz yarım yüzyılda emisyonlar yüzde 50 artmasına rağmen, bitkiler ve toprak sürekli olarak bu emisyonların yaklaşık yüzde 30'unu emdi. Okyanuslar da toplam emisyonların yüzde 20'sini absorbe etti.

Amazon havzası, dünyadaki tropikal yağmur ormanlarının yaklaşık yarısını içeriyor ve karbonu depolama knusunda diğer bölgelerden çok daha etkili biyolojik kaynaklara sahip. Ancak, bölgenin bir karbondioksit "yutağı" olmaktan ziyade net bir kaynak haline gelmesi bilim insanları endişelendiriyor.

AMAZON ORMANLARINI KAPSAYAN DİĞER ÜLKELERDE DE ORMANSIZLAŞMA ARTIYOR

Diğer taraftan, çalışmada incelenen veriler yalnızca Amazon yağmur ormanlarının yaklaşık yüzde 60'ını elinde tutan Brezilya'yı kapsıyor. Wigneron, bölgenin geri kalanını hesaba katarak, "Amazon havzasının tamamı muhtemelen karbon nötrdür. Ancak, Amazon yağmur ormanlarının bulunduğu diğer ülkelerde de ormansızlaşma artıyor ve kuraklık daha yoğun hale geldi“ dedi.

KÜRESEL OLARAK YIKICI SONUÇLARI OLACAK

Öte yandan, yakın zamanlarda yapılan diğer araştırmalar, Amazon ormanlarında iklim değişikliğinin ciddi bir tehdit olarak ortaya çıktığını ve belirli bir küresel ısınma eşiğinin üzerinde olan bölgede yağmur ormanlarının yerini kuru bir savana bitki örtüsünün alabileceği ifade edildi. Araştırmacılar, bu durumun yalnızca dünyadaki vahşi yaşamın önemli bir yüzdesine ev sahipliği yapan bölge için değil, aynı zamanda küresel olarak da yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyardı.

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04/05/2021 10:24