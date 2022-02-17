Brezilya’daki selde can kaybı 104'e çıktı

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükseldi.

Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, eyaletin dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle 104 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Selden etkilenen bölgeye giden Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, basına yaptığı açıklamada bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söyledi.

Castro, gelecek haftaya kadar selden etkilenen kişilere mobilya ve ev eşyaları almaları için sosyal yardım yapılmasını beklediğini aktardı.

Arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekipleri 21 kişiyi kurtardı, şu ana kadar 35 kişi kayıp olarak bildirildi ancak net kayıp sayısı henüz belirlenemedi.

Bölgeyi sert şekilde vuran sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 54 evin yıkıldığı, 370'den fazla kişinin barınaklara sığındığı açıklanmıştı.

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17/02/2022 09:43