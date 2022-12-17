Brezilya'dan bir Dünya Kupası rekoru daha geldi

FIFA Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya'dan bir rekor daha geldi. Brezilyalı Daniel Sbruzzi, Dünya Kupası'na en çok katılan kişi unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Dünya Rekorları, São Paulolu adamın 1982'de İspanya'da düzenlenen turnuva haricinde son 44 yıldaki bütün Dünya Kupası etkinliklerine katıldığını açıkladı.

75 yaşındaki dişçi, bu yıl Katar'da düzenlenen turnuvaya katılarak toplamda 11 kez Dünya Kupası'na gitti.

Sbruzzi, futbolun ve farklı kültürleri öğrenmenin en büyük tutkuları olduğunu, Dünya Kupası turnuvalarına giderek bu ikisini birleştirdiğini söyledi.

Kendi kültürünü de beraberinde götürdüğünü söyleyen Sbruzzi, Katar hariç her turnuvada kadın gibi giyindiğini söyledi. Sbruzzi, Katar'daki kıyafet yönetmeliğinin kendisine engel olduğunu açıkladı.

Sbruzzi, Brezilya'da karnaval zamanında sokak partileri düzenleyen Bloco Vai Quem Quer adlı grubun bir üyesi. Bu grubun bir özelliği de erkeklerin kadın gibi giyinip sokaklarda yürümesi.

Dişçi ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak rekorunu geliştirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

"Sambacılar" bugüne dek yapılan 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke konumunda. Brezilya ayrıca bu turnuvalarda en çok şampiyon olan, en çok maç kazanan, en çok üst üste maç kazanan ve en çok gol atan ülke unvanını taşıyor.

5 kez şampiyonluğa ulaşan Brezilya'yı İtalya ve Almanya 4'er şampiyonlukla takip ediyor.

(Independent Türkçe, Guinness Dünya Rekorları, AA)

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17/12/2022 20:19