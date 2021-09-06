Brezilyalı efsane futbolcu Pele 6 gündür hastanede tutuluyor!

Geçtiğimiz salı günü rutin kontroller nedeniyle hastaneye götürülen Pele'nin açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle 6 gündür hastanede tutulduğu öğrenildi.

Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele, geçtiğimiz salı günü rutin kontrol için gittiği hastanede 6 gündür tutuluyor.

Brezilya'da yayınlanan Globo'nun haberine göre 31 Ağustos günü her zamanki sağlık kontrolleri için Pele, Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'ne götürüldü.

Kontroller sırasında Pele'de adı açıklanmayan bir sağlık sorununa rastlandı.

Önlem olarak Pele'nin hastaneden ayrılmasına izin verilmedi. Aradan 6 gün geçmesine rağmen Brezilyalı efsane futbolcunun halen hastanede tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

Globo gazetesinin temasa geçtiği hastane yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Brezilya'ya 3 Dünya Kupası kazandırdan Pele hastanedeyken sevenlerinin endişe etmemesi için sosyal medya hesabından paylaşım yapılmıştı.

Pele paylaşımında "Arkadaşlar bilincim yerinde, sağlık durumum gayet iyi, pandemi nedeniyle daha önce yapamadığım rustin testlerim için gittim. (Brezilya Arjantin maçını kastederek) Pazar günü oynayamayacağım." yazmıştı.

Pele bu paylaşımı 5 gün önce yaptı ve halen hastanede kontrol altında.

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06/09/2021 19:13