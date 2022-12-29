Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti

Pele'nin Brezilya'da Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pele'nin kızı Kely Nascimento ise bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini kaydederek doktorlarla yaptıkları değerlendirmenin ardından hastanede kalmanın daha iyi olacağına karar verdiklerini ifade etti.



Bu gelişmelerin ardından Brezilyalı efsanenin hayatını kaybettiği açıklandı.



Geçtiğimiz yıl kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane taburcu edildikten sonra,yaptığı açıklamada, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Uzaktan yakından hayatımı tamamlayan hepinize teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.



Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.



HAYATI



Edson Arantes do Nascimento veya bilinen adıyla Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde dünyaya geldi. Aile tarafından Pepe takma adıyla çağrılırdı ama kuzenleri ve küçük arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen Peli lakabı takıldı, bu lakap zamanla Pele oldu.





1956'dan emekli olduğu 1977'e kadar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Pele; Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stefano ve Karl-Heinz Rummenigge gibi futbolcuların yanı sıra FIFA tarafından da "En iyisi" olarak nitelendirildi. 2000'de Diego Maradona ile birlikte FIFA Yüzyılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Pele 15 yaşındayken Santos, 16 yaşındayken Brezilya milli futbol takımı için oynamaya başladı. 17 yaşındayken 1958 Dünya Kupası finalinde attığı gol, onu bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç futbolcu yaptı.

Brezilya 1962 Dünya Kupası'nda da şampiyon oldu ancak Pele grup aşamasında sakatlandığı için turnuvanın geri kalanında oynayamadı.

1970 Dünya Kupası'nda dört gol yedi asistle oynayarak üçüncü şampiyonluğun merkezinde yer aldı. 14 yıllık milli takım kariyerinde üç Dünya Kupası (1958, 1962, 1970) kazandı ve tarihte bunu başarabilen tek futbolcu oldu.



Kulüp kariyerinin büyük çoğunluğu Santos'ta geçiren Pele, orada toplamda 25 kupa kazandı. 1962'de kulübe tarihinin ilk Libertadores kupasını kazandırdı, ardından 1963'te tekrar şampiyon oldu.

Libertadores şampiyonu olarak oynadığı iki Kıtalararası Kupa finalinde (1962, 1963) sırasıyla Benfica ve Milan'a karşı oynadığı dört maçta dokuz gol attı; Santos iki finali de kazandı. Kariyerinin son iki yılını New York Cosmos'ta geçirdi ve giydiği on numaralı forma emekliye ayrıldı.

1999 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından "Yüzyılın atleti" seçildi. Futbol kariyerinde 1281 gol atarak kırılması çok zor olan bir rekora imza attı. Bununla beraber Pele, kariyeri boyunca 6 defa bir maçta beşer gol kaydederek ayrı bir başarıya daha sahip oldu. 30 defa da bir maçta dörder gol kaydeden Pele tam 92 maçta da hat-trick yaptı.



Emekliliğinden sonra futbol elçisi olarak yer aldığı etkinliklerin yanı sıra UNICEF için çalıştı. Yoksulluğun azaltılması ve imkanı olmayan çocukların eğitime erişmesi için kendi vakfını kuran Pele, ayrıca 1995'ten 1998'e kadar Brezilya Spor Bakanı olarak görev aldı.Pele aynı zamanda 2013 FIFA Ballon d'Or Prix d'Honneur ödülünü ilk kez alan futbolcu özelliği de taşıyor.

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29/12/2022 21:04