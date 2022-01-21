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Brezilyalı efsane Pele yeniden hastaneye kaldırıldı!

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21/01/2022

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Brezilyalı efsane Pele yeniden hastaneye kaldırıldı!

Brezilyalı futbol efsanesi Pele yeniden hastaneye kaldırıldı. Pele'nin kemoterapi tedavisi göreceği belirtildi.

Pele'nin bağırsağında, karaciğerinde ve akciğerinde tümör tespit edilmişti.

ESPN'nin haberine göre vücudunda, başka tümörler olması riski nedeniyle hastanede kontrolden geçecek.

81 yaşındaki futbol efsanesinin kemoterapi tedavisine devam ediliyor.

Pele'nin sağlık durumu, son zamanlardaki hassasiyeti nedeniyle yakından takip edilecek.

 

21/01/2022 18:52
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TAGS: Brezilyalı efsane Pele yeniden hastaneye kaldırıldı!
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