Brezilyalı efsane Pele yeniden hastaneye kaldırıldı!
21/01/2022
Brezilyalı futbol efsanesi Pele yeniden hastaneye kaldırıldı. Pele'nin kemoterapi tedavisi göreceği belirtildi.
Pele'nin bağırsağında, karaciğerinde ve akciğerinde tümör tespit edilmişti.
ESPN'nin haberine göre vücudunda, başka tümörler olması riski nedeniyle hastanede kontrolden geçecek.
81 yaşındaki futbol efsanesinin kemoterapi tedavisine devam ediliyor.
Pele'nin sağlık durumu, son zamanlardaki hassasiyeti nedeniyle yakından takip edilecek.