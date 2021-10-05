Brezilyalı futbolcu hakemi öldürüyordu!

Brezilya 6. Ligi'ndeki Guarani-SC Sao Paulo maçında Wiliam Ribeiro adlı futbolcu, yere düşürdüğü orta hakemi tekmeledi. Brezilyalı oyuncu cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.

Brezilya 6. Ligi'nde, akıllara durgunluk getiren bir olay yaşandı.

HAKEMİ HASTANELİK ETTİ

Guarani-SC Sao Paulo mücadelesinde Wiliam Ribeiro adlı oyuncu, bir anda sinirlendiği hakemi tekmelemeye başladı. Yere düşmesine rağmen saldırmaya devam eden Ribeiro, hakemi hastanelik etti.

CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇUYLA TUTUKLANDI

Ambulansla sahadan çıkartılan mağdur hakemin sağlık durumu ciddiyetini korurken, rakip oyuncular tarafından durdurulan Brezilyalı futbolcu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklandı.

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05/10/2021 16:03