Brezilyalı futbolcu Neymar, Pele'nin gol rekorunu geride bıraktı

Brezilya Milli Takımı ile 125. kez sahaya çıkan Neymar, maçın ikinci yarısında attığı gollerle milli takım forması altında attığı gol sayısını 79'a çıkardı.

Brezilyalı futbolcu Neymar, ülkesi adına kaydettiği gol sayısını 79'e çıkararak efsane futbolcu Pele’yi geride bıraktı. Pele, Brezilya Milli Takımı ile çıktığı 92 maçta 77 gol atmıştı.

Brezilya ile Bolivya dün, Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya geldi. Deplasman takımı Brezilya maçı 5-1 kazandı. Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Neymar bir penaltıdan yararlanamadı ancak iki gol kaydetti.

Brezilya Milli Takımı ile 125. kez sahaya çıkan Neymar, maçın ikinci yarısında attığı gollerle milli takım forması altında attığı gol sayısını 79'a çıkardı.

Böylece 1957 ile 1971 tarihleri arasında 92 maçta 77 gol atan Pele'nin 'Brezilya Milli Takımı'nda en çok gol atan oyuncu’ rekoru Neymar'ın oldu.

Aralık ayında 82 yaşında hayatını kaybeden Pele'nin X platformunda bulunan resmi hesaptan Neymar'ın başarısı kutlandı. Paylaşılan iletide "Brezilya'da Kral'ı geride bırakan Neymar'ı tebrik ederiz. Elbette Pele bugün sizi alkışlıyor!" ifadeleri yer aldı.

Brezilyalı futbolcu Neymar, 2017 yılında Barcelon'dan Paris St-Germain'e 222 milyon euroya giderken tarihin en pahalı transferi geçekleşmişti.

Neymar bu yaz transferi döneminde Fransız kulübünden ayrılarak Suudi takımlarından Al-Hilal'e katıldı.