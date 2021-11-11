Brian Hughes Büyükler Anı Turnuvası 20 Kasım'da

ads ads ads ads
11/11/2021

ads
ads
ads
Brian Hughes Büyükler Anı Turnuvası 20 Kasım'da

Badminton Federasyonu, ülkemizde Badminton Sporunu tanıtan ve 2012 yılında vefat eden Brian Hughes adına Büyükler Anı Turnuvası düzenliyor. 

20 Kasım 2021 Cumartesi günü Başaran Spor Salonunda düzenlenecek turnuva halka açık bir şekilde düzenlenecek ve 20 yaş üzerindeki sporcular da katılabileceklerdir. İki grup şeklinde düzenlenecek organizasyonda sporcular Yıldız grubunda, halktan katılacak olanlar Altın grubunda yarışacaklar. Turnuvaya katılacak olanlar en fazla iki kategoride yarışabilecekler. (Tek bayan/erkek -  çift bayan/erkek - veya karışık çiftler.) Turnuvaya kayıt yapmak isteyenler en geç 15 Kasım saat 20.00'a kadar kayıtlarını yapmaları  gerekmektedir. Turnuva için daha detaylı bilgiyi web sayfasından alabilirsiniz. 

11/11/2021 11:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: badminton
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.