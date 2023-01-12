Brian Hughes Büyükler Anı Turnuvası’nın ikincisi düzenleniyor

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12/01/2023

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Brian Hughes Büyükler Anı Turnuvası’nın ikincisi düzenleniyor

Ülkemizde Badminton Sporunu tanıtan ve 2012 yılında vefat eden Brian Hughes adına Büyükler Anı Turnuvasının ikincisi düzenlenecektir. 22 Ocak 2023 Pazar günü Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek turnuva halka açık bir şekilde düzenlenecek ve 20 yaş üzerindeki sporcular da katılabileceklerdir. İki grup şeklinde düzenlenecek organizasyonda sporcular Yıldız grubunda, halktan katılacak olanlar Altın grubunda yarışacaklar. Turnuvaya katılacak olanlar en fazla iki kategoride yarışabilecekler. (Tek bayan/erkek -  çift bayan/erkek - veya karışık çiftler.) Turnuvaya kayıt yapmak isteyenler  aşağıdaki formu eksiksiz doldurduktan sonra en geç 19 Ocak saat 20.00'a kadar göndermeleri gerekmektedir. Turnuva için daha detaylı bilgiyi web sitemizden (www.kktcbadminton.com) alabilirsiniz.

12/01/2023 19:02
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TAGS: Brian Hughes Büyükler Anı Turnuvası’nın ikincisi düzenleniyor
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