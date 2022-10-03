BRICS rezerv para birimini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı büyükelçisi Pavel Knyazev BRICS ülkelerinin ekonomik çıkarlarına daha iyi hizmet etmek için yeni bir rezerv para birimi oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Beş uluslu bloğun para birimlerinden oluşan bir sepete dayanacak.

Knyazev, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nün genişletilmesiyle ilgili bir tartışma sırasında , "BRICS ülkelerinin bir para birimi sepetine dayalı ortak bir tek para birimi kurma olasılığı ve beklentileri tartışılıyor." dedi.

Diplomata göre, üye ülkeler, uluslararası ödemeler için güvenilir bir alternatif geliştirmek üzere finansal bilgi alışverişi yapmak için “aktif olarak mekanizmalar üzerinde çalışıyorlar”.

Dolar ve euro’ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla BRICS, rezerv para biriminin oluşturulmasını sağlayacak ortak bir finansal altyapı oluşturmaya hazırlanıyor. Grup, Ukrayna'daki pandemi ve çatışmanın getirdiği kısıtlamalara rağmen ticaret cirosu istikrarlı bir şekilde büyürken ekonomik bağları güçlendiriyor.

BRICS daha önce Batı finans sistemine olan bağımlılığı azaltmak için ortak bir ödeme ağı kurmaya çalıştığını açıklamıştı. Üye ülkeler de karşılıklı ticarette yerel para birimlerinin kullanımını artırmaktadır.

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03/10/2022 16:39