Bright Osayi-Samuel, Libya'da mahsur kaldı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Libya'da bir havalimanında mahsur kaldığını açıkladı. Afrika Futbol Konfederasyonu'nu etiketleyen Osayi-Samuel, "Daha iyisini yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya maçı öncesi ülkede mahsur kaldı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Osayi-Samuel, "15 saat boyunca sağlık ve güvenliğim olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerini kullandı.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nu etiketleyen Nijeryalı sağ bek "Daha iyisini yapabilirsiniz" dedi.

BBC de Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Libya maçı için ülkeye giden Nijerya Milli Takımı'nın uçağının inmesi gereken havalimanı yerine Bingazi'deki Al Abraq havalimanına indirildiğini bildirdi.

Nijerya Milli Takımı'nın yıldızı Victor Boniface ise konuyla alakalı, "Neredeyse 13 saattir havalimanındayım. Yemek, internet ve uyuyacak yer yok" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan bir diğer isim ise Osimhen oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşlerimin ve antrenörlerimin dün gece Libya havaalanında karşılaştığı haksız muamele beni hayal kırıklığına uğrattı. Bunun gibi eylemler spor ruhuna aykırıdır. Desteğim ekibimle birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum. Takım arkadaşlarım ve yetkililerim hala Libya'daki havaalanında mahsur kaldığı için CAF ve diğer futbol organlarını müdahale etmeye çağırıyorum. Bu gereksiz ve insanlık dışı. Birlikte duruyoruz, her zamankinden daha güçlü."

Nijerya basınında yer alan haberde, Nijerya Futbol Federasyonu'nun Libya'da yaşananların ardından oy birliği ile Libya maçından çekilme kararı aldığı belirtildi.