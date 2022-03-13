Brighton: 0 - Liverpool: 2

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk hesapları yapan Liverpool, Brighton'ı deplasmanda 2-0 yendi; üst üste sekizinci maçından da galip ayrıldı.

İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'nin en yakın takipçisi Liverpool, Brighton deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Manchester City'yi 3 puan farkla takip eden Liverpool hız kesmedi. Kırmızılar, 1984'ten bu yana deplasmanda yenilmediği Brighton deplasmanında etkili bir oyun sergiledi.

19. dakikada Diaz'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Pozisyonda, Liverpool'lu oyuncular kaleci Robert Sanchez'in sert müdahelesiyle sakatlık geçirdi. Sağlık ekibi hakem Mike Dean'in çağrısıyla hemen oyun alanına girdi. Ancak VAR incelemesi sonrası kaleci oyuna devam etti.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Liverpool, 59'da penaltı kazandı. Naby Keita'nın vuruşunda Yves Bissouma topu eliyle çıkardı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

61'de penaltı atışı için beyaz noktaya giden Mohamed Salah, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve Liverpool'u rahatlattı. Mısırlı oyuncu Liverpool'un Premier Lig tarihindeki iki bininci golünü attı.

Mohamed Salah, Liveropol'un Premier Lig'deki iki bininci golünü attı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 8. maçını da kazanan Liverpool, bu sürete rakip ağları 21 kez havalandırdı; kalesinde ise sadece iki gol gördü.

Puanını 66 yapan Jurgen Klopp'un öğrencileri, lider Manchester City'yi takibini sürdürdü.

Üst üste beşinci maçını da kaybeden Brighton ise 20 takımlı ligde 33 puanla 13. sırada yer aldı.

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13/03/2022 10:30