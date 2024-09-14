Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Fabian Hürzeler, ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi. Hürzeler, Premier Lig tarihinde bu ödülü kazanan en genç teknik direktör oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Fabian Hürzeler, ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi. Hürzeler, Premier Lig tarihinde bu ödülü kazanan en genç teknik direktör oldu.

Premier Lig kariyerine iyi bir başlangıç yapan Fabian Hürzeler, ağustos ayının en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Hürzeler'in ağustos ayında gösterdiği performanstan dolayı ödülü kazandığı belirtildi.

Hürzeler kazandığı ödüle ilişkin, "Bunu kazanmak her zaman güzel çünkü çalışmalarınızın karşılığı bu. Sadece benim değil, aynı zamanda tüm kulübün, teknik ekiptekilerin ve futbolcuların çalışmasıyla oldu. Şimdi bir sonraki ödülü kazanma zamanı." dedi.

POSTECOGLOU'DAN SONRA İLK

Fabian Hürzeler, Premier Lig tarihinde bu ödülü kazanan en genç teknik direktör oldu.

31 yaşındaki teknik direktör, Tottenham'da Ange Postecoglou'dan sonra takımındaki ilk ayında bu ödülü kazanan ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Ağustos ayının en iyi teknik direktörü ödülü için adaylar arasında Mikel Arteta, Pep Guardiola ve Arne Slot yer alıyordu.

BRIGHTON NAMAĞLUP

İngiltere Premier Lig'de 2024/25 sezonunun ilk 3 haftasında Brighton maç kaybetmedi.

İlk hafta deplasmanda Everton'ı 3-0 yenen Brighton, sonraki hafta Manchester United'ı 2-1 yendi. Milli ara öncesindeki son maçta Arsenal'le 1-1 berare kalan Fabian Hürzeler'in ekibi İngiltere Lig Kupası'nda Crawley Town'u 4-0'la eledi.

Brighton, ligde bu hafta sonu Ipswich Town'u konuk edecek. Ipswich Town maçında Brighton'ın yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.