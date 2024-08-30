Brighton'da Ferdi Kadıoğlu şoku: Talihsiz başlangıç

Fenerbahçe'nin 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu'nun yeni macerası talihsiz başladı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da şanssız bir sakatlık yaşadı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını TFF de duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklanırken, federasyondan yapılan açıklamada Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil.