Brighton'da Ferdi Kadıoğlu sonrası 150 milyon euroluk detay

Fenerbahçe ve milli takımın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

24 yaşındaki oyuncunun Brighton'a transfer olması bekleniyor.

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif yaptığı belirtiliyor.

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibiyle her konuda el sıkışırken Fenerbahçe ile son detaylar görüşülüyor.

Öte yandan Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu transferini resmiyete dökmesi durumunda kulübün bu sezon transfere harcadığı para 150 milyon euro seviyesini geçecek.

Newcastle'dan Yankuba Minteh'i 35 milyon euroya kadrosuna katarak bu sezonki en yüksek bedelli transferini yapan Brighton'ın diğer takviyeleri şöyle:

Mats Wieffer (30 milyon euro), Brajan Gruda (30 milyon euro), Ibrahim Osman (19.5 milyon euro), Malick Junior Yalcouye (7 milyon euro).

Brighton şu ana dek transfere 121.5 milyon euro bonservis harcaması yaptı.

Bu arada Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transferiyle Türk futbol tarihine geçecek.

Milli futbolcu 35 milyon euroluk bedelle İngiltere Premier Lig'in yolunu tutması durumunda en yüksek bedelli transfer olan Türk futbolcular arasında ilk sıraya çıkacak.

Söz konusu alanda rekor 22.5 milyon euro ile Cenk Tosun'a ait.