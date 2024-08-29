Brighton'da sakatlık depremi: Daha imzayı yeni atmıştı

Brighton'ın Crawley Town ile oynadığı Lig Kupası maçında ayak bileğinden sakatlanan Matt O'Riley aylarca sahalardan uzak kalabilir. İngiliz takımının hocası Hürzeler konuya ilişkin yaptığı açıklamada oldukça üzgün olduğunu belirtti.

AYLARCA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR



Crawley Town karşılaşmasında sadece 9 dakika sahada kalabilen O'Riley, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Ayak bileğinden Sakatlık yaşayan futbolcunun bıçak altına yatacağı belirtilirken aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

HÜRZELER: "BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIŞ DURUMDA"



Konuya ilişkin Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler yaptığı açıklamada, "Dün onunla küçük bir sohbetim oldu. Elbette, en iyi durumunda değil ve çok büyük hayal kırıklığına uğramış durumda. Ama iyi bir karakter ve çok pozitif bir adam. Hemen geleceğe bakıyor ve yakında daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.