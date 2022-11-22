Britanya Kralı III. Charles nasıl besleniyor?

Kral öğle yemeği yemiyor ve çoğunlukla bitki bazlı bir beslenme düzenini takip ediyor

Nasıl bir kraliyet üyesi gibi beslenilir? Eğer müteveffa Kraliçe olsaydınız, günde 4 küçük ama besleyici öğün yer ve bir kadeh cin ve Dubonnet içerdiniz.

Fakat Kral, çoğunlukla bitki bazlı beslenmeyi tercih ediyor ve öğle yemeğini tamamen atlıyor.

74 yaşındaki Kral III. Charles, Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında Balmoral'daki malikanesinde vefat etmesinin ardından eylülde, tahta çıkan en yaşlı veliaht oldu.

Fakat kraliyet ailesi üyeleri 90'lı yaşlarının sonuna kadar yaşama eğiliminde olduklarına göre (Ana Kraliçe 101 yaşında, Kral'ın babası Prens Philip ise 99 yaşında vefat etti), beslenirken kesinlikle doğru bir şeyler yapıyorlar.

Kral Charles günde kaç öğün yemek yiyor?

Kral günde sadece iki ana öğün yiyor: Kahvaltı ve akşam yemeği. Clarence House tarafından 2018'de o zaman prens olan Charles'ın 70. doğum gününü kutlamak için yayımlanan ve 70 gerçeğin yer aldığı listedeki 20. gerçekte "Prens öğle yemeği yemez" yazıyordu.

The Telegraph'ın eski kraliyet muhabiri Gordon Rayner bir keresinde Kral'ın öğle yemeğini yoğun programını bölen bir "lüks" olarak gördüğünü söylemişti.

Kral'ın en sevdiği yemekler neler?

2020'de Clarence House, Kral Charles'ın en sevdiği geç kahvaltı tarifinin fırında peynirli yumurta olduğunu açıkladı.

O dönemde Instagram'da yumurtaların bir fotoğrafını paylaşan Clarence House, "Prens ayrıca en sevdiği tariflerden birini, harika Britanya peynirlerimizden herhangi biri kullanılarak yapılabilen Fırında Peynirli Yumurta'yı da paylaştı" diye yazdı.

Tarifte ıspanak, çeri domates, yoğun yumuşak peynir, tam yağlı krema, sert peynir ve taze fesleğen yaprakları yer alıyor. Tarifi hazırlayanlardan mümkün olduğunca organik malzemeler kullanmaları isteniyor.

Kral hakkındaki bilgiler arasında en sevdiği çayın ballı ve sütlü Darjeeling olduğu da yer alıyor.

Kral'ın ayrıca her öğünde rafadan, özellikle de iki ila üç dakika kadar haşlanmış yumurta sevdiği bildiriliyor.

Yumurta genellikle yemeğin yanında salatayla servis ediliyor ve Kral'ın bir tür mayonez dokusu oluşturmak için yumurtayı salatanın içinde ezdiği bildiriliyor.

Kral Charles, karbon ayak izini azaltmak için akşam yemeklerinde genellikle bitki bazlı bir beslenme düzenini takip ediyor. 2021'de BBC'ye, "Yıllardır haftada iki gün et ve balık yemiyorum ve haftada bir gün de süt ürünleri tüketmiyorum" demişti.

Kral'ın sevmediği yiyecekler var mı?

Galler Mutfak Ekibi'nin eski yöneticisi, Britanya İmparatorluk Nişanı'na sahip Graham Tinsley, HELLO! dergisine yaptığı açıklamada Kral'ın çikolata, kahve ve sarımsak sevmediğini söyledi.

Görünüşe göre Kral ayrıca, önceden belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmamış bisküvileri de yemiyor.

Bir kraliyet kaynağı bu yıl, "Charles birçok yemeğinin sonunda peynir ve bisküvi yemekten hoşlanıyor. Her konuda titiz olduğundan bunların belli bir sıcaklıkta olmasında ısrar ediyor. Personel, onun hoşuna gidecek kadar sıcak olduklarından emin olmak için bir ısıtma tavası bulunduruyor" demişti.

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22/11/2022 20:54