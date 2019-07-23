Britanya'da istifalar devam ediyor: Eğitim Bakanı da istifa etti

Britanya'da Theresa May'in görevi bırakması ve Boris Johnson'ın Muhafazakâr Parti liderliği ve başbakanlık görevine başlaması beklenirken bir istifa daha geldi. Britanya Eğitim Bakanı Anne Milton istifasını duyurdu.

Milton, istifa duyurusunda başbakan olacak Johnson'ın anlaşmasız Brexit'e yakın tutumundan duyduğu 'derin endişe' sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.

Geçen günlerde Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın 23 Temmuz'da başbakan ilan edilmesi durumunda koltuklarını bırakacaklarını duyurmuştu. Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan ise dün istifasını vermişti.