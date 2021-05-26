Britanya'da kıyıya vuran kokainin piyasa değeri 957 milyon lira

Britanya'da Hasting ve Newhaven sahilindeki iki plajda bulunan kokainin piyasa değerinin 80 milyon sterlin (957 milyon lira) ve çıkış noktasının Güney Amerika olduğunu açıklandı.

Ulusal Suçla Mücadele Kurumu’nun açıklamasında, çevre halkının paketleri görüp durumu bildirdiği, uyuşturucuların paketlendikten sonra su geçirmez torbalara konduğu ve suda yol alabilmeleri için can yeleklerine iliştirildikleri belirtildi.

Kurumun, uyuşturucuların bulunduğu Sussex bölgesinin sorumlusu Martin Grace şunları söyledi: “Numune alındı incelenmek üzere. Kokain olduğu belirlendi ama daha ayrıntılı inceleme yapılacak. Güney Amerika’dan buraya hangi rota izlenmiş, nereye yollanıyormuş, paketler nasıl kıyıya vurmuş bunları da polisle işbirliği yaparak araştıracağız. İşin içindeki kaçakçılar için büyük bir kayıp olduğu kesin.”

Grace, pazartesi sabahı önce Hastings’te, sonra New Heaven sahilinde uyuşturucuların bulunduğunu, ekipler tarafından güvenli bir yere taşındığını söyledi.

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26/05/2021 15:00