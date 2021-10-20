Britanya'da sağlık sisteminden 'uçurumun eşiğindeyiz' feryadı

Koornavirüs kısıtlamalarını temmuzda kaldırmasından beri enfeksiyon oranları sürekli artan Britanya'da sağlık sistemi liderleri isyan etti: "Daha ekimdeyiz ve uçurumun eşiğindeyiz. Kışın gerekirse uygulanacak önlemler şimdiden yürürlüğe girmeli." B Planına şimdilik gerek olmadığını söyleyen hükümete göreyse virüsle birlikte yaşamayı öğreniyor.

Koronavirüs pandemisinde başladığı yere geri dönme işaretleri veren Britanya'da, sağlık yetkilileri 'artan vakaların hastaneler üzerine yarattığı baskıyı hafifletmek için bazı kısıtlamaların yeniden uygulanması' çağrısı yaptı. Ancak hükümet 'durumun geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğu ve ülkenin Kovid'le birlikte yaşamayı öğrendiği' gerekçesiyle bunu reddetti.

Britanya marttan beri en yüksek günlük vaka sayısını dün 223'le görür, yazdan beri ilk kez günlük 40 binden fazla vaka ortalamasına çıkar ve hastaneye yatışlarda sürekli artış kaydederken, Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda hizmetlerini temsil eden NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, hastanelerin çok büyük baskı hissettiği ve daha yoğun kış dönemi yaklaşırken eyleme geçmek gerektiği mesajlarını verdi:

"Sağlık yetkilileri, kötüleşen Kovid-19 durumunun acil servislerde bekleme, ambulansla müdahale süreleri ve tedavi yığılmaları gibi alanlarda kilit hedefleri kaçırma anlamına geldiğini belirtiyor. Erken hareket etmek ve ekonominin işleyişini durdurmayan önlemler almak daha iyi değil mi - ama bunların zahmetli geldiğinin farkındayım - yoksa işlerin daha da kötüye gitmesini mi bekleyeceğiz ve muhtemelen daha ağır önlemler alma riskine mi gireceğiz?"

"Sağlık yetkilileriyle her gün konuşuyorum ve sağlık hizmetlerinin yoğun baskı altında olduğunu söylemeyen tek bir yetkiliyle karşılaşmadım. Henüz ekim ayının ortasındayız. İşler daha da kötüye gidecek."

"Sağlık hizmetleri uçurumun tam eşiğinde, daha fazla zorlarsanız, insanların almaya ihtiyaç duyduğu hizmet düzeyini sağlayamayız."

Çağrı, Başbakan Boris Johnson'ın dün kabineye 'zor bir kışla karşı karşıya olduklarını' söylemesinin ardından geldi.

BoJo'nun sık sık tekrarladığı söylem, daha önce ekonomiyi üç kez kapatan Britanya'nın erken aşılama başarısının, yeni bir kapanmaya ihtiyaç duymadan inişli çıkışlı kışı atlatmaya yeteceği yönünde.

Bir başbakanlık sözcüsü, B Planı'nı devreye sokmanın şu an planlanmadığını söyleyerek "Tabii ki artan vaka oranlarını çok yakından izliyoruz" diye ekledi.

Pandemi kısıtlamalarını temmuzda tümden kaldıran Muhafazakar Partili Boris Johnson'ın (BoJo) başbakanlığındaki hükümetin kış planına göre, NHS baş edilemeyecek boyutta baskı altında kalırsa, bazı ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi, evden çalışma, aşı pasaportu uygulaması gibi adımlar B Planı'nın parçası olarak düşünülebilir.

Taylor ise hükümeti ek önlemleri şimdiden uygulamaya çağırdı:

"NHS bu kışın, kayıtlara geçen en zorlu kış olma ihtimaline göre hazırlık yapıyor. Hükümetin B Planı'nı gecikmeden yürürlüğe koyma zamanı geldi, çünkü önleyici tedbirler olmadan bir kış krizine girme riskimiz var. Panik düğmesine basmadan önce Kovid vaka sayılarının fırlamasını ve NHS üzerindeki baskının aşırı yükselmesini beklememeliler."

Yeni bir kapanmaya ihtimal vermediğini ve kısıtlı önlemleri içeren B Planı'nın uygulanmasına şimdilik gerek olmadığını dile getiren Ticaret Bakanı Kwasi Kwarteng, NHS'ye meydan okurcasına, "Şu an rota değiştirmemiz için bir neden göremiyorum. Bu virüsle birlikte yaşamayı ülkece öğreniyoruz" dedi.

Koronavirüsü başta ciddiye almayan ve sürü bağışıklığıyla atlatma planı uygulayan BoJo'nun pandemiye verdiği yanıtla ilgili geçen hafta yayımlanan parlamento raporu, 'ilk aşamalarda sokağa çıkma yasağının ertelenmesi ve diğer fiyasko kararların binlerce önlenebilir ölüme neden olduğu' sonucuna varmıştı.

Ayrıca Britanya, İsrail'le birlikte en erken aşılamaya başlayan ülke olsa da, İsrail, ABD ve Avrupa ülkelerinden farklı olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi mRNA aşıları yerine kendi ürettiği ama mRNA aşılarından daha az etkili gözüken Oxford-AstraZeneca aşısını kullanıyor.

Bu habere tepkiniz:



20/10/2021 14:25