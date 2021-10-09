Britanya’nın en genç anneannesi henüz 33 yaşında…

33 yaşındaki Gemma Skinner, 17 yaşındaki kızının geçen hafta doğum yapmasıyla Britanya’nın en genç anneannesi oldu.

Kendisi hala çocuk sayılan yaşta olan Maizie, kızını dünyaya getirdiğinde hastanedeki hemşireler annesini çocuğun teyzesi sandı.

Buckinghamshire’ya yaşayan üç çocuk annesi Skinner başta anneanne diye çağırılmak istemediğini ama artık bunu sevdiğini anlattı.

Torunuyla dışarı çıktığından herkesin onu bebeğin annesi sandığını anlatan Skinner, durumun aslını anlattığında herkesin çok şaşırdığını söyledi.

Larosa Mae adı verilen bebeği teyzelerinden biri Skinner’ın en küçük çocuğu olan dört yaşındaki Bella.

Skinner, Maizie’yi doğurduğunda henüz 16 yaşındaymış. Bu nedenle 17 yaşındaki kızı, 19 yaşındaki erkek arkadaşından hamile olduğunu söylediğinde başta endişelenmiş: “ İlk tepkim endişelenmek olmuştu çünkü ben de çok genç yaşta hamile kaldığımda zorlanmıştım . Yine de hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim. Küçük ailemizi çok seviyorum. Maizie ile gurur duyuyorum.”

Ancak Skinner 54 yaşındaki annesi Lorraine’in hala büyük büyükanne olma fikrine alışamadığını söyledi.

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09/10/2021 16:36