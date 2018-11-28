British Airways’te bir dönem kapandı!
Boeing 767-300ER tipi yolcu uçağı, Larnaka’dan Londra’ya gerçekleştirdiği uçuşla British Airways’teki görev süresini doldurmuş oldu.
28/11/2018
İngiliz hava yolu şirketi British Airways’te bir dönem resmen kapandı. 30 yıl boyunca şirkete hizmet veren Boeing 767`lerden sonuncusu da filodan ayrıldı.
1987 yılında British Airways filosuna katılan Boeing 767 tipi yolcu uçaklarından sonuncusu dün akşam gerçekleştirilen uçuşla İngiliz hava yolu şirketindeki son seferini yaptı.
BA663 sefer sayılı uçuşta görevlendirilen G-BZHA kuyruk tescilli Boeing 767-300ER tipi yolcu uçağı, Larnaka’dan Londra’ya gerçekleştirdiği uçuşla British Airways’teki görev süresini doldurmuş oldu.
B767’lerin 30 yıllık British Airways serüveni de böylece son buldu.(posta)