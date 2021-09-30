Britney Spears nihayet özgürlüğüne kavuştu

On yıldan fazla bir süredir Britney Spears, babası James P. Spears’ın kararları doğrultusunda hayatını şekillendiriyordu. Dünyaca ünlü şarkıcının yasal tüm kararlarını baba James Spears alıyordu.

Dün görülen duruşmadan sonra, 39 yaşındaki Britney Spears 2008’den beri ilk kez babasının gözetimi olmadan yaşamaya başlayacak.

HAYATINDA KALMASI FELAKET OLUR

Temmuz ayında şarkıcının avukatlığını devralan Mathew S. Rosengart mahkemede, “Bu adam onun hayatına ait değil, sayın yargıç. Lütfen müvekkilimin savunmasını dinleyin” dedi ve baba Spears’ın hayatında kalmasının bir felaket olacağını söyledi.

Yargıç, duruşmanın sonunda James Spears’ın uzaklaştırılmasının kızının yararına olduğuna karar verdi. Ve Britney Spears’ın avukatı Rosengart’ın talep ettiği gibi şarkıcının mali durumunun geçici koruyucusu olarak muhasebecisi John Zabel’i seçti. Ayrıca Britney Spears, mahkemede travma yaşadığını söyleyerek vasiliği denetleyenlerin de soruşturulmasını ve hapse atılmasını istedi, babasını da her şeyi onaylayan kişi olarak gösterdi.

HAYRANLARI HEP YANINDA OLDU

Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ndeki karar, Britney Spears’ın destekçileri tarafından tezahüratlarla karşılandı.

Vasilik, 2008 yılında şarkıcının akıl sağlığında yaşadığı sorunlar ve madde bağımlılığı nedeniyle ortaya çıktı. Ancak uzun zamandır Britney Spears artık kendi kararlarını kendi almak istediğini sık sık dile getiriyordu. Özellikle geçtiğimiz aylarda avukatını değiştirmesi ve eski avukatı, muhasebecisi ve babasının haklarını suistimal ettiğini iddia etmesinden sonra vasiliğin iptali için daha çok kendini ifade etmeye başladı.

James Spears ise vasiliğin kızının hayatını kurtardığını ve kariyerini canlandırdığını söyleyerek kızının esenliğini korumak için gerekli olduğunu iddia etmesine rağmen bu ayın başlarında Britney Spears’ın isteklerini gerekçe göstererek tamamen sona erdirmek için başvuruda bulundu.

VASİLİĞİN TAMAMEN KALDIRILMASINI BEKLİYOR

Spears’ın avukatı Rosengart yargıçtan vasiliğin sona erdirilmesini tartışmak için 30 ila 45 gün içinde bir duruşma ayarlamasını da istedi. Davanın bir sonraki duruşması 12 Kasım’a ertelendi.

James Spears, gelecek duruşmalarda, mal varlığını kötü yönetmek veya ahlaksızlık da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle tamamen koruyucu olarak görevden alınabilir.

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30/09/2021 10:41