Britney Spears'ın boşanma davasında işler fena karıştı!

ERKEN GELEN ŞÖHRETİN HAYRINI GÖREMEDİ

Gencecik yaşında şöhrete kavuşan ama aradan geçen zamanda bunun "hayrını göremeyen" hep skandallarıyla gündeme gelen Britney Spears ile daha geçen yıl evlendiği kocası Sam Asghari de yollarını ayırma kararı aldı.

Böyle söyleyince sanki kısa süren bir evliliğin artık sona geldiği sıradan bir boşanma gibi anlaşılıyor.

Ama 41 yaşındaki Spears ile 29 yaşındaki İran doğumlu Sam Asghari'nin boşanması o kadar da sıradan olacak gibi değil. Başından beri bütün işaretler de bunu gösteriyor.

En çok konuşulanlar da Sam Asghari ile ilgili iddialar ve en sonunda da onun dolaylı yoldan da olsa sessizliğini bozup basına sızdırdıkları.

Boşanma haberi ilk duyulduğunda Asghari'nin, evlilik öncesi Spears ile yaptıkları anlaşmada belirtilenden daha fazla kazanım istediği ileri sürüldü.

Hatta Britney Spears'a "Eğer istediğimi vermezsen hakkındaki utanç verici gerçekleri anlatırım" dediği de iddialar arasında.

'BEN UYURKEN SALDIRIP YÜZÜMÜ YUMRUKLADI'



Ama görünüşe göre Sam Asghari, öyle uzun süre sessiz kalmayacak. Çünkü kendisinden önce arkadaşları çoktan basına konuşmaya başladı bile. Boşanma haberinin duyulmasından sonra ortaya atılan ilk iddia da Britney Spears'ın kocasına şiddet uyguladığı. Hem de uyurken!



TMZ adlı internet sitesine konuşan Asghari'ye yakın bazı kaynaklar, Spears'ın kocasına defalarca yumruk attığını ve hatta birkaç kez gözünü morarttığını ileri sürdü.

Onların iddiasına göre Spears ile Asghari arasındaki bu kavgayı sona erdirmek için güvenlik görevlilerinin araya girmesi gerekti.

Bu iddialara bakılırsa Britney Spears, durup dururken kocasına saldırdı ve yüzünü yumruklamaya başladı. Üstelik o sırada Asghari, hiçbir şeyden habersiz yatağında uyuyordu.

Sam Asghari, o olayın ardından bedeninde meydana gelen morlukların fotoğraflarını da çektirmişti.

BIÇAKLARDAN KORKUYORDU



Yine aynı kaynaklara göre Sam Asghari, Britney Spears ile birlikte yaşadıkları Thousands Oaks'taki 12 milyon dolarlık evin dört bir yanında bulunan bıçaklar yüzünden de korku içindeydi.

Yine TMZ sitesine konuşan başka bir kaynak Spears'ın, birilerinin evine girip kendisini yakalayacağı gibi paranoyakça bir fikre sahip olduğunu bu yüzden bu bıçaklar sayesinde kendini güvende hissettiğini anlattı.



Britney Spears ve Sam Asghari evliliğiyle ilgili olarak konuşulan bir ayrıntı daha var ki o da şöyle özetlenebilir: " Britney ile yaşamakçok da eğlenceli sayılmaz. Bu yüzden evliliğin kısa sürmesi şaşırtıcı değil."

'EVDE ÇALIŞAN ADAMA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİRDİ'



Ama ABD basınındaki haberlere bakılırsa Asghari'nin Spears ile ilgili iddiaları sadece bununla sınırlı değil.

Asghari, aynı zamanda Britney Spears'ı kendisini evde çalışan adamlardan biriyle aldatmakla suçladı. Hatta bu konuda bazı ayrıntılar da verdi.



Spears'ın boşanmak üzere olduğu eşine bakılırsa Spears, bu çalışandan kendisinin çıplak fotoğraflarını çekmesini istedi. Aynı kişiyle karısının bir yasak ilişkisi olduğunu da ileri sürdü Asghari.

Sam Asghari'nin ileri sürdüğüne göre söz konusu çalışanla Spears'ın uygunsuz görüntülerinin yer aldığı bir video da bulunuyor.

'BERBAT BİR ŞEY OLDU'



Bu arada Sam Asghari, sosyal medya hesabından da bu konuda bir açıklama paylaştı. Bu açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Altı yıllık aşk ve birbirimize bağlılığın ardından eşim ve ben birlikte sürdürdüğümüz yolculuğu bitirmeye karar verdik. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı sürdüreceğiz."



Asghari, açıklamasında Britney Spears için en iyisini dilediğini satırlarına ekledi. Asghari, açıklamasında ilginç bir yorumda da bulundu. "Gizlilik istemenin saçma göründüğünü" yazarak basının kendilerini peşini bırakmayacağının farkında olduğunu belirtti. Ama yine de herkesten düşünceli hareket etmesini istedi.



Sonunda da bütün bu kibarlığını bir yana bırakarak argo bir ifadeyle bütün bunların "berbat bir durum" olduğunu yazdı.

ÜNLÜ BOŞANMA AVUKATINI TUTTU



Bu arada Spears boşanmanın duyulmasından sonra sessizliğini çok tuhaf bir biçimde bozdu. Bir kumsalda at binerken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaşıp yakın zamanda kendine bir at alacağını yazdı.



Tabii bu arada Spears cephesinden gelen başka bir Haber de var. Buna göre ünlü şarkıcı, ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile davada kendisini temsil etmesi için anlaştı.



Aslında Spears ile Asghari cephesinde işlerin yolunda gitmediğine dair ilk işaretler bu ayın başında her ikisi de parmaklarında evlilik yüzüğü olmadan görüntülendiğinde ortaya çıktı. Ama çfit bu konuda sessiz kaldı.



Zaten kısa süre sonra da evliliğin sona geldiği artık resmen duyuldu. Sam Asghari, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Bu habere tepkiniz:



18/08/2023 13:26