Brobbey, Ajax'a geri döndü

Ajax, RB Leipzig'in forveti Brian Brobbey'in bonservisini aldı.

Ajax, Brian Brobbey'in transferi konusunda RB Leipzig yönetimiyle 17 milyon euro ve 3 milyon euro bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Oyuncu ile Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Ajax'ın altyapısında yetişen Brobbey, 2021-2022 sezonun başında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.

20 yaşındaki Hollandalı geçen sezonu Ajax'ta kiralık olarak geçirdi. Hollanda Ligi'nde 11 maçta forma giyerken 7 gol ile 1 asist kaydetti.

Brobbey'in, Hollanda devi Ajax formasıyla yaşadığı en iyi anlara birlikte göz atalım.

Bu habere tepkiniz:



22/07/2022 19:51