BRT 1 HD'den canlı yayınlanacak maçlar açıklandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) futbolda 6. haftada BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak K-Pet Süper Lig maçlarını açıkladı.

Buna göre 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yenicami AK ile Girne Halk Evi SK arasında oynanacak maç ile 28 Ekim 2018 Pazar günü Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak Küçük Kaymaklı TSK ile Binatlı YSK arasındaki mücadele BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmalar 14.30'da başlayacak.