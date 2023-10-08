BRT 60.Yıl U19 Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu arasında geçtiğimiz hafta imzalanan işbirliği protokolü sonrasında dün U19 Masa Tenisi Şampiyonası yapıldı.

BRT Müdürü Meryem Özkurt ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları’nın imza koyduğu protokole göre BRT’nin kuruluşunun 60. Yılı etkinlikleri çerçevesinde U19 Masa Tenisi Şampiyonası düzenlenmesi ve bu organizasyonun geleneksel olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

BRT 2’den canlı olarak izleyiciyle de buluşan şampiyonada erkeklerde LAÜ sporcusu Tuğra Soyer, kızlarda ise GAÜ sporcusu Özüm Özel şampiyonluğa ulaştı.

Özkurt: “BRT’nin böylesine önemli bir organizasyonda yer alması gurur verici”

Oynanan maçlar sonrasında konuşan BRT Müdürü Meryem Özkurt, “Böylesine anlamlı ve önemli bir organizasyonda BRT olarak yer almanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Genç sporcularımızın gelişimi açısından maçlar oynamaları kaçınılmazdır. Bizlerin BRT olarak desteği hep sürecektir. Önümüzdeki yıl da BRT ismi altında turnuva geleneksel hale getirilecektir. Umarım bugün buradaki gençlerimizi bir gün Türkiye ve Avrupa’daki ülkelerde kürsülerde görürüz” ifadelerini kullandı.

Bekiroğulları: “BRT’ye her şey için çok teşekkür ederiz”

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları da yaptığı konuşmada başta BRT Müdürü Meryem Özkurt ve kurum personeline çok teşekkürlerini iletti. BRT’nin ülke sporu için olmazsa olmaz olduğuna da vurgu yapan Bekiroğulları, turnuvaların geleneksel hale getirilerek ülke gençliğine hep birlikte destek vereceklerinin altını çizdi.

Oynanan maçlar sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini BRT Müdürü Meryem Özkurt takdim etti. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları katkılarından dolayı Özkurt’a teşekkür plaketi takdiminde bulunurken, Özkurt da BRT adına Bekiroğulları'na plaket takdim etti.

Oynanan maçlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu;

Erkekler

1.Tuğra Soyer (LAÜ)

2.Ali İleri (LAÜ)

3.Demir Tecel (LAÜ)

3.Ada Olgun (Bekiroğulları MTAYD)

Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Ecem Önder (Arucad Anka)

3.Mısra Eyüpoğlu (Dumlupınar)

3.Deniz Hasipoğlu (Dumlupınar)