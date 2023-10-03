BRT ile Masa Tenisi Federasyonu arasında protokol imzalandı

Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BRT Müdürü Meryem Özkurt ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları’nın imza koyduğu protokole göre BRT’nin kuruluşunun 60. Yılı etkinlikleri çerçevesinde U19 Masa Tenisi şampiyonası düzenlenmesi ve bu organizasyonun geleneksel olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Protokolde ayrıca Masa Tenisi sporunun spor haber bültenlerinde geniş kitlelere ulaşması için daha geniş yer verilmesi de kararlaştırılırken iki kurum arasındaki işbirliğinin de devam etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

İmzalanan protokol kapsamında BRT 60. U19 Masa Tenisi Ferdi Şampiyonası 7 Ekim Cumartesi günü Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın yarı final ile final maçları ve ödül töreni de BRT-2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.