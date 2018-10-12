HABER KIBRIS

BRT, maçları naklen yayınlamaya devam edecek

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12/10/2018

BRT, maçları naklen yayınlamaya devam edecek

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında maçların BRT 1 HD’den canlı yayınlanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile BRT Kurumu arasında sürdürülen görüşmeler sonunda maçlar bu haftadan itibaren BRT 1 HD’den naklen ekranlara gelecek.

Anlaşmaya göre BRT 2 kanalı HD’ye dönüştürüldüğü anda maçlar bu kanalda yayınlanacak.

Ligde bu hafta Cumartesi oynanacak olan Küçük Kaymaklı-Çetinkaya ve 14 Ekim Pazar günü oynanacak Yenicami-Esentepe karşılaşmaları saat 15.30’dan itibaren BRT 1 HD’den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmalar geçen hafta doğan sıkıntıdan dolayı naklen yayınlanmamıştı

Protokol imzalanacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Futbol Federasyonu arasında canlı yayın protokolü gelecek hafta imzalanacak.

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TAGS: brt, naklen yayın
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