BRT Müdürü Özkurt’tan açıklama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, özel televizyonların yayın yapabileceği mecralar konusunda açıklama yaptı.

Özkurt, DVB-T üzerinden yayın yapacak alt yapısı mevcut olan bütün özel televizyon kanallarının, herhangi bir ücret ödemeksizin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu aracılığı ile ada genelinde karasal yayın yapmalarının yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen Kurum tarafından sağlandığını vurguladı.

Özkurt açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun 1 Eylül 2022’de özel televizyon kanallarının TÜRKSAT AŞ’den aldıkları hizmetler karşılığında ödemeleri gereken bedellerin tamamı yerine yüzde 25 oranında teşvik verilmesi yönünde bir karar ürettiğini hatırlattı.

Bunun akabinde özel kanallar adına birikmiş bugünkü kurla yaklaşık 66 milyon Türk Lirası için TÜRKSAT AŞ. ile 2027 yılına kadar protokol imzalandığını belirten Meryem Özkurt, şunları kaydetti:

“Yıllar içerisinde, özel televizyon kanallarının uydu ücretlerinin hükümetler tarafından finanse edilmesiyle karasal dijital yayıncılık geri plana itilmiş oldu. Oysa 2011 yılında dijital karasal yayın alt yapısı Selvili Tepe'de Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği proje ile hayata geçirilmiş, 2016 yılında Kantara'ya kurulan ek vericilerle karasal dijital yayınlar ülkenin geneline ulaştırılmıştır.

Ayrıca, dünyadaki hızlı ve değişen teknolojiyi yakalamak ve ülke yayıncılığını geliştirmek adına BRTK mühendislerinin yapmış olduğu karasal dijital yenileme projesi devam etmektedir.

Ülkemizdeki yayıncılıkla ilgili resmi makam konumundaki Yayın Yüksek Kurulu’ndan yayıncılık lisansı bulunan ve DVB-T üzerinden yayın yapacak alt yapısı mevcut olan bütün özel televizyon kanallarının, herhangi bir ücret ödemeksizin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu aracılığı ile ada genelinde karasal yayın yapmalarının Kurumumuz tarafından geçmişte olduğu gibi bugün de sağlanmakta olduğunu ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bu konudaki hizmetleri, yasal olarak üzerine düşen herhangi bir görev olmamasına karşın, özel yayıncılığın desteklenmesi adına herhangi bir ek ücret talep etmeksizin devam etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine getiririz”.

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03/01/2023 18:32