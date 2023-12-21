BRT U16 Kadınlar basketbol Şampiyonası tamamlandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen ve Tek Ruh Tek Zafer temasıyla 2 günlük programla gerçekleştirilen BRT U16 Kadınlar Basketbol Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada mücadele eden takımlar final karşılaşması öncesinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne plaket takdim ederek destek beyanında bulundu.

BRT’den canlı yayınlanan organizasyon final karşılaşmasının ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, BRTK müdürü Meryem Özkurt ve organizasyon yetkililerinin konuşmalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

Organizasyonun final maçında Levent Spor Kulübü ile Azstars karşı karşıya geldi. Final maçında Levent Spor Kulübü rakibini yenerek turnuva şampiyonluğunu kazanırken Azstars ikinci olduç.

Organizasyonda Daçka Şerifali spor Kulübü ile Levent Gelişim Kulübü aynı puanla üçüncülüğü paylaştılar.

Şampiyonada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları BRT Müdürü Meryem Özkurt, Basketbol Federasyonu başkanı Orhun Mevlit ve diğer yetkililer tarafından verildi.