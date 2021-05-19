BRT Yayıncılık Tarihi Müzesi Başbakan Saner Tarafından Açıldı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) sitesi ana binasında fuaye ve koridorlarda oluşturulan Yayıncılık Tarihi Müzesi bugün Başbakan Ersan Saner tarafından açıldı.

Müzede Bayrak Radyosu’ndan bugüne kullanılan ekipmanlar yanında o günlere ait belgeler ve fotoğraflar da yer alıyor.

Başbakan Saner, açılışın ardından yaptığı açıklamada, araba aküleri ile “Bayrak, bayrak, bayrak” diye başlayan serüvenin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin önemli simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

BRT’de açılan Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin gençlere Kıbrıs Türk halkının nerelerden nereye geldiğini gösteren bir yer olduğunu ifade eden Başbakan Saner, özetle şöyle konuştu:

“Yayıncılık Müzesi, Kıbrıs Türk halkına kendi yaşamında nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bir anlamda, dünyada teknolojinin nereden nereye geldiğini tüm gençlere göstermek adına da çok önemlidir diye düşünüyorum. Müzenin yaratılmasında küratör Ayhatun Ateşin Hanım’a ve müzenin oluşmasına katkıda bulunan Dr. İsmet Birgül Hanım’a da teşekkür etmek istiyorum.”

Açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. Başbakan Saner ve Amcaoğlu müzeyi gezerek BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’tan ve Küratör Ayhatun Ateşin’den bilgi aldı.

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19/05/2021 13:32