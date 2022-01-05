BRT’de 13. Maaşlar ödenmedi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 13. Maaşlar halen daha ödenmedi. Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun geçen hafta sonu ödenebilir dediği ancak ödenenin bu hafta başına sarktığı 13. Maaşlar bazı devlet dairelerinde ödenirken bazı kurumlarda ise halen daha ödenmedi. Bu kurumlardan biri de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu oldu. BRTK çalışanları bazı memurların hafta başı ödendiği 13. Maaşlarını haftanın ortası olmasına rağmen halen daha alamadı. Çalışanlara 13. Maaşların ne gün ödeneceği ile ilgili bir bilgi de verilmezken yasal olarak geciken ödemenin bir an önce yapılması isteniyor.

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05/01/2022 12:20