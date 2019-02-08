BRT’de amirlik huzursuzluğu sürüyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu içerisinde amirlik sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan huzursuzluk giderek artıyor.

Yazılı sınavda 95 alan Cafer Özsoykal ve geçer not alan Mehmet Pakkaner’e sözlü mülakalatta ‘yetersizsin’ denilerek amirlik verilmemesi ciddi tepkilere neden oldu.

BRT çalışanı ve BAY-SEN Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kanat da sosyal medya üzerinden paylaştığı yazı ile hem BRT yönetimine hem de BRT’de örgütlü sendika BAY-SEN’e ateş püskürdü. Kanat paylaşımında, “Yazıklar olsun böyle zihniyete, bu zihniyete destek olanlara da yazıklar olsun. Ben yaparım ederim zihniyetine nokta koyma vakti geldi” diyerek eleştirisini yaptı.

Kanat ayrıca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yıllardır kurumumuzda tayin terfi almayan ve kadrosuz olarak çalışan bizleriz. Bugünlerde ilk önce açılmış olan yöneticilik hizmetleri sınıfına başvuran çalışanlarımız kişisel hesaplaşmalar sonucunda yöneticiliği engellenmiştir. Burada beni üzen nokta ise bir sendika yönetim kurulu üyesi olarak sendika daima çalışanının, üyesinin hak ve menfaatlarını korumak olduğu düşüncesindeyim. Sendikacı üyesinin yanında olmalıdır karşısında değil. Ne yazık ki Bay-Sen bu karmaşalığın içinde olması kabul edilemez. Şimdi de gündemde yasa. Yasa konusunda da çok gizlilik içerisinde yürütülen bir çalışmanın olduğunu, yasanın son hali başbakanlıkta olmasına rağmen bizlerin bile yasanın tamamından haberimiz yoktur. Bilen varsa bize de aktarsın. BRT çalışanının geçmesi düşünülen yasadan haberdar olması gerekir. Ama bir türlü üyeyi toplayıp bilgilendirme bile yapmıyorlar. Neden? Bay-Sen Yönetim Kurulu üyesi olarak ben bu yapılanı kabul etmiyorum.”