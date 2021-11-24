BRT'de grev başladı
24/11/2021
Bay-Sen, bun sabah 06.00’da Kurum girişinde uyarı grevi başlattı.
Grevin gerekçesi “BRTK Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat’ta aldığı kararı Müdür’ün uygulamaması neticesinde 43 kişinin toplu iş sözleşmesine dâhil edilmemesi” olarak belirtildi
Sendika, BRTK Müdürü’nün çalışanlarına karşı davranışları nedeniyle bina girişine saat 10.00’da siyah çelenk bırakılacağını,11.00’de “Başbakan’ın söz vermesine rağmen yapılan haksızlığa dur dememesinden”dolayı Kuğulu Park’tan Meclise yürüneceğini ve açıklama yapılacağını duyurdu