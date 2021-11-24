BRT'de grev başladı

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24/11/2021

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BRT'de grev başladı

Bay-Sen, bun sabah 06.00’da Kurum girişinde uyarı grevi başlattı. 

Grevin gerekçesi “BRTK Yönetim Kurulu’nun 26 Şubat’ta aldığı kararı Müdür’ün uygulamaması neticesinde 43 kişinin toplu iş sözleşmesine dâhil edilmemesi” olarak belirtildi

Sendika, BRTK Müdürü’nün çalışanlarına karşı davranışları nedeniyle bina girişine saat 10.00’da siyah çelenk bırakılacağını,11.00’de “Başbakan’ın söz vermesine rağmen yapılan haksızlığa dur dememesinden”dolayı Kuğulu Park’tan Meclise yürüneceğini ve açıklama yapılacağını duyurdu

24/11/2021 09:24
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TAGS: BRT, GREV
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