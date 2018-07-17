BRT’de işler karıştı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda bir süreden bu yana devam eden yönetim zafiyeti, Müdür Meryem Özkurt’un istifası ile yeni boyut kazandı.

UBP- DP hükümeti döneminden başlayarak, Kurumu müdür üzerinden değil, Yönetim Kurulu Başkanı- bir grup personel üzerinden yönetme çabası, Özkurt’un istifası ile sonuçlandı.

UBP- DP döneminde Hüseyin Çobanoğlu, devamında da dörtlü koalisyon döneminde Mustafa Tosun ile devam eden süreçte müdür Özkurt devre dışı bırakıldı. Yönetim Kurulu kararları ile Özkurt’un Kurumu yönetmesinin önüne geçilen her iki dönemde de BRTK ciddi sıkıntılar yaşadı.

Özellikle personel arasındaki iktidar kavgası da BRTK’nin gitgide “yönetilebilir bir kurum olmaktan” uzaklaşmasını sağladı.

Kamudan yıllık 52 milyon TL katkı ile ayakta duran BRTK’de, personel de farklı özlük hakları ile mağdur olduğunu iddia ediyor. Bu da, verimlilik noktasında istenilen sonucun alınmasından çok uzak.

600 civarında personel bulunan BRTK’da, az sayıda personel tam zamanlı çalışırken, genel anlamda kimin, ne iş yaptığı görev alanın ne olduğu, ne kadar verimli çalıştığı da ölçülebilir olmaktan çıkmış durumda.

Son damla “reddedilen teklifler”

Başbakan Tufan Erhürman’ın medyanın önde gelen birçok ismine “BRTK Müdürlüğü teklif etmesi ve reddedilmesi” ile tırmanan süreç, bugün istifa ile sonuçlandı.

Adım atmak istediği her noktada Yönetim Kuruluna takılan Meryem Özkurt, “Başbakanın önünü açma amacı ile istifa ettim” dese de, istifa mektubunda dikkat çektiği bir nokta “neden istifa?” sorusuna da yanıt veriyor.

Özkurt istifa mektubunda şu cümlelere yer verdi:

“Hükümet değişikliği ile birlikte görevden alınacağım söylentileri hep gündemde oldu. Yakın çevrenizde aynı konuyu bir çok kere dillendirdiğinizi ve konuyla ilgili arayış içine girdiğinizi duyuyorum. Söylentileri ortadan kaldırmak ve önünüzü açmak amacıyla görevimden istifa ediyorum…”

Başbakan Erhürman’a yazılan istifa mektubundan da anlaşılacağı üzere, Özkurt, sitemlerini de ileterek istifasını sundu.

Son dönemlerde Başbakan Erhürman’ın da Genel Müdür ile görüşmediği ve Kurum içerisinden bir grup personel ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun üzerinden Kurumla iletişim kurduğu saptandı.

Hedefte Akter

Başbakan Tufan Erhürman’ın, geçtiğimiz hafta başından itibaren BRTK Müdürlüğü için deneyimli gazeteci Aysu Basri Akter’i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Kurum içerisinden bir grubun itirazına rağmen, Erhürman’ın Akter için ısrarlı olduğu, yakın çevresini de bu konuda ikna ettiği belirtildi. Halen Genç TV’de program yapımcısı olarak görevini sürdüren Akter’in cevabı bekleniyor.