UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün BRT’de “muhalefetin sesini kısmayın” çıkışına Başbakan Tufan Erhürman’dan yanıt gecikmedi.

Özgürgün’ün eleştirilerinin kendisini şaşırttığını, kendisinin de bu 4 ayda 2 kez BRT’ye çıktığını, eğer muhalefet ve iktidar farkı varsa hazırlanacak raporu meclise sunacağını belirtti.

Erhürman, BRT müdürünün de şuan Mecliste olduğunu ve “kendisinin asla herhangibir müdahalede bulunmadığının” teyit edilebileceğini kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, özel radyo ve televizyonlar güçlendikçe kamu yayıncılığına ihtiyacın arttığını vurguladı.

“Yasa üzerinde çalışıyoruz ve en büyük hedefimiz bu yasayı geçirmek”

BRT yasası lafını duymaya başlayalı 20 yıl olduğunu ancak hazırlanan bu tasarıların yasallaşmadığını kaydeden Erhürman, yasa üzerinde çalıştıklarını ve en büyük hedeflerinin bu yasayı geçirmek olduğunu kaydetti.

Erhürman, diğer “geçmelidir” denilen yasalarda olduğu gibi BRT yasasının da büyük tartışmalara sahne olacağını kaydederek, bunu da cesaretle göğüslemeye hazır olduklarını belirtti.

Yapılan düzenlemelerin bir dizi rahatsızlığa sebep olacağının bilinciyle çalıştıklarını ancak değişim için bunun gerekli olduğunu kaydeden Başbakan, emekli maaşları konusunun bir dizi kurum için geçerli olduğunu ve bu sıkıntının bilincinde olduklarını kaydetti.

Teknolojik altyapıya önem verdiğini anlatan Erhürman, BRT’yi teknoloji açısından geride görmediğini ifade etti.

“BRT’de müdahale olacaksa Temmuz’da program kalitesi açısından olacak”

Başbakan Erhürman, BRT’de müdahale olacaksa temmuz ayı içerisinde program kalitesi açısından olacağını anlattı. Yetenekli birçok personelin motivasyonun sağlanması gerektiğini kaydeden Erhürman, müdür ile de konunun konuşulmaya başlandığını ifade etti.

Erhürman, “Ortak akılla, daha çok belgesel, KKTC’yi tanıtıcı, ülkede üreten insanların programlara konu olabilmesi, stüdyo programları dışında yayın yapılabilmesi adına çalışacağız” dedi.