Özgürgün, siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrardan bahsedilemeyeceğini ifade ederek, kendisinin Başbakanlığı döneminde “asla BRT’nin yayınlarına müdahale etmediğini” söyledi.

Özgürgün, “BRT’nin iktidar veya muhalefet kurumsal süreçleri destekleyecek şekilde hareket etmesi, siyasi dengeleri korurken devlet televizyonu olduğunu unutmaması lazım” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı’nın “tarihte ilk kez” 5 bürokratı görevden almak için cumhurbaşkanına yazı yazdığını anlatan Özgürgün, “cumhurbaşkanına meclisin talan edilmesine izin vermediği için yürekten teşekkür ederim” dedi.

Çoğunluğum var yaparım zihniyetinin kimseyi biryere götüremeyeceğini ifade eden Özgürgün, “Bu olmaz. BRT’de muhalefetin sesini kısmayın, meclisi talan etmeyin” dedi.

Mecliste çoğunluğa dayalı inatlaşmayla iş yapılamayacağını dile getiren Özgürgün, ülkenin kurumsal yapılarına zarar verilecek adımlar atılmaması gerektiğini belirtti.

Özgürgün, BRT yasasını hazırladıklarını, bu tasarıyı hükümetin meclise getirmesi halinde destek vereceklerini söyleyerek, “BRT yasası artık meclisten geçmelidir” dedi.