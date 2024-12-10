BRTK bütçesi Meclis’te onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 1 milyar 661 milyon 500 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

BRTK bütçesi üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Sami Özuslu aldı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, BRTK şu anda 443 kişinin çalıştığını belirterek, bunların statülerini paylaştı.

BRTK’deki sıkıntılardan bahseden Özuslu, part time ve toplu iş sözleşmesi dışında tutulan çalışanların olduğunu belirtti.

20 civarındaki çalışanın 15 bin TL’ye çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özuslu, bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

BRTK’de uzun süre yönetim kurulunda boşluk yaşandığını aktaran Özuslu, kurumları siyasi partilerin kendi iç süreçleri ile boşluğa düşürülmesini eleştirdi. BRTK’nın yayın politikasını da eleştiren Özuslu, “BRT halktan koptu.” dedi. BRTK’nın çok seslilikten uzaklaştığını ifade eden Özuslu, BRTK’nın toplumun dünyaya açılma vizyonunu yerine getirecek işlere imza atmasını istedi.

TRT ile bir protokol yapılmasını öneren Özuslu, ülkenin Türkiye’de güneşi ve kumarı dışında kültürünün de tanıtılmasını önerdi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın da BRTK bütçesi üzerine söz alarak, kurum çalışanlarının haklarından bahsetti.

Barçın, kurum çalışanlarının eksik İhtiyat Sandığı ve sigorta yatırımlarının kurum ve çalışan tarafından eş zamanlı yatırılması gerektiğini belirtti.

Ardından BRTK bütçesi oy çokluğu ile onaylandı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesinin görüşülmesine geçildi.