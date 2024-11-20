BRTK bütçesi oy çokluğuyla onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 1 milyar 661 milyon 500 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 2025 bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel ve BRT’den çalışanların da yer aldığı toplantıda, CTP milletvekilleri konuşma yaptı.

Bütçe onaylandıktan sonra konuşmacıları yanıtlayan BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel, BRT'nin Kıbrıs Türk halkının özü, sözü ve dünyadaki sesi olduğunu kaydetti.

Komitede BRT için partilerüstü bir anlayış gösterildiğini, yapıcı değerlendirmeler yapıldığını, bazı önerilerin oy birliğiyle geçmesinden de memnuniyet duyduğunu söyleyen Tokel, Meclis'in kuruma desteğinin süreceğine de inanç belirtti.

Tokel, BRT bütçesinin yüzde 98.5'inin maaşlara, transferlere ve sabit giderlere gittiği bilgisini de verdi.

Kurumla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Tokel, "BRT'yi utanç abidesi haline getirmeye kimsenin gücü yetmez. BRT onur ve gurur abidesidir" dedi.

BRTK bütçesi üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Sami Özuslu aldı.

Özuslu, BRTK çalışanları için verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıl da aynılarını konuştuk. Saat başı ücretle çalışanlar için de ek tahsilatlardan kaynaklı yatırım sorunu olanlar için de verilen sözler tutulmadı” dedi.

Emeklilik yaşı gelen BRT çalışanlarının mağduriyet yaşadığın belirten Özuslu, “81 kişinin birkaçı emekliye ayrıldı. Çoğu hâlâ bu eksiklikler giderilsin diye bekliyor. Eksik yatırımları olanlarla ilgili sözleri madem tutamayacaktınız niye verdiniz?” diye sordu.

BRT’de part-time çalışan 27 kişinin toplu iş sözleşmesinden yararlanamadığını kaydeden Sami Özuslu, bu konuda da verilen sözlerin tutulmadığını söyledi

“BRT çalışanına yok, bağımsız kurumlara yok ama külliyeye var. Böyle devlet olmaz” ifadelerini kullanan Özuslu, devletin bütün kurumlarına eşit davranması gerektiğini vurguladı.

Ciddi kamusal kaynağın aktarıldığı BRT’nin toplumun her kesimine eşit mesafede olması gerektiğini belirten Özuslu, “Toplumun partizanca yayın yapan BRT’ye ihtiyacı yoktur” dedi.

Yayıncılıkla ilgili de değerlendirmede bulunan Özuslu, 2024’ün ilk 11 ayında kaç kişinin yayınlara konuk edildiğini sorarak muhalefete yeterince yer verilmediği eleştirisinde bulundu.

BRT’nin yönetim kurulunda görev süresi dolan üyeler için uzun süre karar üretilmediğini de söyleyen Sami Özuslu, “BRT yönetiminde ciddi zafiyetler var. Amirlik kadroları da boş” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, BRT’nin eksik yatırdığı İhtiyat Sandığı ve Sigorta primlerinin geriye dönük yatırılması için bütçeye hüküm konulmasını ve toplu sözleşme kapsamında olup toplu sözleşmenin öngördüğü hakları alamayan 27 personelin de haklarını alması için bütçeye ödenek konmasını talep etti.

CTP Milletvekili Filiz Besim komitedeki konuşmasında, BRT’nin yasal yapısının güçlü olması gerektiğini kaydederek, “Her sene aynı şeyleri konuşmaktan çok sıkıldık. Devlet, devlet televizyonuna bu kadar mı az sahip çıkar? Doğru gitmeyen işleri bir an önce halletmek zorundayız. Yasanıza konsantre olun. Geçirelim. Bu ülkeye ciddi bir hizmet yapmış oluruz” dedi.

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali, de komitede kısa bir konuşma yaparak BRT’de kadro güvencesi olmadan emekliye ayrılanlar olduğunu söyledi, “Bu akıl alır gibi değil” dedi.

Bu anomalinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Şahali, “Konular her sene içinden çıkılamaz bir hal alıyor” diye konuştu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, söz aldığı komitede BRT ile ilgili iyi şeyler söyleyemeyeceğini kaydetti, kurumun itibar kaybettiğini, "utanç abidesi" olduğunu savundu.

Şahiner, “BRT, yayıncılık ilkeleri gereği hak ettiği değere kavuşturulmalı” dedi.

Geriye dönük ödeneklerle ilgili öneri

BRT’nin bütçesinin oylanmasına geçilmeden önce Devrim Barçın, önerisinin dikkate alınması talebini yineledi. Komite toplantıya üç kez kısa aralar vererek konuyu Maliye’den yetkililerle de değerlendirdi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat da komitede söz alarak bu konuda yaşanan sıkıntıları aktardı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, “32 yıldır yasa bekliyoruz. Çalışanlar eziliyor. Kurumun işlerini yürüten kadrosuz elemanlardır. İnsanların mağduriyetleri ortadan kaldırılmalıdır. 27 kişi toplu sözleşmeye dahil oldu ama ek tahsisat alamıyor” dedi.

Kanat, sigortalara primlerinin eksik yatırıldığını da kendisinin ihbar ettiğini belirtti.

Varılan mutabakat uyarınca CTP milletvekili Barçın’ın önerisiyle geriye dönük ödemelerin yapılabilmesi için BRT’nin bütçe yasasında gerekli değişiklik yapıldı.

Ardından oylamaya geçildi ve BRT bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.