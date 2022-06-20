BRTK Eski Müdürlerinden Hüseyin Çobanoğlu kalp krizi geçirdi

BRTK  Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu bugün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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20/06/2022

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BRTK Eski Müdürlerinden Hüseyin Çobanoğlu kalp krizi geçirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)  Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu bugün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Çobanoğlu’nun ailesinden alınan bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’nde acil Bypass ameliyatına alınan Hüseyin Çobanoğlu’nun ameliyatının iyi gittiği ifade ediliyor.

20/06/2022 16:52
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TAGS: Hüseyin Çobanoğlu
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