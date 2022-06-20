BRTK Eski Müdürlerinden Hüseyin Çobanoğlu kalp krizi geçirdi
BRTK Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu bugün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
20/06/2022
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu bugün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Çobanoğlu’nun ailesinden alınan bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbanoğlu Hastanesi’nde acil Bypass ameliyatına alınan Hüseyin Çobanoğlu’nun ameliyatının iyi gittiği ifade ediliyor.