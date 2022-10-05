BRTK, Merkezi Cezaevi’ni konu alan “Döngü” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü kapsamında, Merkezi Cezaevi’ni konu alan “Döngü” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küratör Ayhatun Ateşin tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Gardiyanlar Günü kapsamında, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, projesini BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un yürüttüğü sergi, 10 Ekim Pazartesi günü açılacak.

Küratörlüğünü Ayhatun Ateşin’in yaptığı sergide, gardiyan Hüseyin Çekirdek’e ait 40 fotoğraf yer alıyor. Serginin fotoğraf editörlüğünü ise Mehmet Gökyiğit üstlendi.

Sergi; mahkûm, gardiyan ve bir hapishane hikayesini konu alıyor.

Küratör Ateşin tarafından yapılan açıklamada, “Hapishanede koşullar ne olursa olsun, orada bir yaşam var!” temasıyla düzenlenen sergiye ilişkin olarak, “Merkezi Cezaevi’nde neler var, neler oluyor? Dört duvar arasında günler nasıl geçiyor? Gri beton duvarlar arasında sevinçler, dostluklar, özlemler, ortak yaşamlar fotoğraflarda yer alıyor. Fotoğraf sergisiyle, 40 yıllık mazisi olan Merkezi Cezaevi’nin 40 fotoğrafa aktarılan yaşam döngüsüne tanık olunacak” ifadelerine yer verildi.

Pazartesi günü saat 10.00’da açılışı yapılacak sergi, BRTK HD Stüdyoları giriş salonunda yer alacak.

Sergi, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kamu Çalışanları Sendikası ve BRT-KOOP sponsorluğunda yapılıyor.

Sergi, 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2022 11:47