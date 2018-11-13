BRTK Müdürü Akter, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle özür diledi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter dün gece Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın basın konferansında yaşanan teknik arıza ile ilgili açıklamada bulundu.

Akter yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son derece önemli olan ve her iki toplumun da büyük bir merakla beklediği basın toplantısının Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan beklenildiği gibi verilemediğini anımsattı.

Akter, daha önce de kamuoyuyla paylaşıldığı gibi basın konferansının, BRT1’den Türkçe, BRT2’den Rumca ve Bayrak International’dan İngilizce, Web üzerinden de canlı aktarılmasının planlandığını belirtti.

Aysu Basri Akter, “Başlaması öngörülen saate çok kısa bir süre kala ardı ardına yaşanan bir dizi teknik sorun nedeniyle, BRT1’den Türkçe, Bayrak International’den de İngilizce olarak yayınlanan basın konferansı, BRT2’den Rumca olarak yayınlanamadı. Yaşanan bu olaydan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanlığı ekibinden, ayrıca bütün Kıbrıs Rum kamuoyundan özür dileriz. Her ne kadar o anın değerinde olmasa da basın konferansı Türkçe ve Yunanca yayınları gün içinde tekrarlanmıştır” dedi.

Dün gece yayında yaşanan bütün sorunlarla ilgili her türlü olasılık da araştırılmak üzere, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını vurgulayan Akter, konuyla ilgili yönetim kurulunun da bilgilendirildiğini ve bir rapor hazırlanarak, bunun önümüzdeki günlerde kamuoyuyla detaylı olarak paylaşılacağını aktardı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Aysu Basri Akter, süreçle ilgili temel bulgulara dayalı ilk raporun Cumhurbaşkanı’na da sunulduğunu belirttiği açıklamasında, araştırma sürerken, ilk tespitler neticesinde söylenebilecek en önemli konulardan birinin, kurumlararası genel koordinasyonsuzluğun yayını doğrudan etkileyecek düzeye geldiği olduğunu ifade etti.

Bunun yanında pesonelin genelinin dün akşam peşi sıra yaşanan talihsiz sorunların mümkün olan en az düzeyde izleyiciye yansıması için üstün bir gayret gösterdiğini de kaydeden Akter, açıklamasında “Ortaya çıkan rapor neticesinde kurum olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinci ve sağduyuyla, yapılması gereken herşeyin çok daha üstün kalitede bir yayıncılık adına yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak kamuoyundan bir kez daha özür dileriz” ifadelerine yer verdi.