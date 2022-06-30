BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf kararı yarın açıklanacak

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30/06/2022

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BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf kararı yarın açıklanacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf kararı yarın açıklanacak.

Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 7 Haziran 2022 tarihli kararı ile  seçim ve halkoylaması yasasında düzenlenen suçla ilgili vermiş olduğu 2 ay 20 gün sürelik hapislik cezasına karşı yapılan istinafın kararını  yarın saat 9.30’da açıklayacak.

22 Haziran’da tarafların istinaf başvurularının görüşüldüğü Yüksek Mahkeme, duruşmayı karar için süresiz ertelemişti.

30/06/2022 18:35
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TAGS: BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf kararı yarın açıklanacak
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