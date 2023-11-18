BRTK Müdürü Özkurt, doğru ve teyitli haberin önemine dikkat çekti

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından 14’üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi’nin “Uluslararası Medyada Yeni Normlar: Bilgiye Erişim ve Doğruluk” oturumunda konuştu.

Bilgisayarın gelişmesi ve internetin yaygınlaşması ile yayıncılıkta gidişatın değiştiğini ifade eden Özkurt, halkın artık habere ve bilgiye daha hızlı ulaştığına dikkat çekti.

Doğru, teyitli haberciliğin önemine vurgu yapan Meryem Özkurt, “Haberlerin ve bilginin hızlı yayılması aslında sanki doğru bir şeymiş gibi başta algılandı. Çünkü okullarda, haber demek, hız demek diye öğretildi bize, oysa artık günümüzde yavaş haberciliğin yani teyitli haberciliğin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Yani geç olsun, güç olmasın, doğru olsun “ dedi

Konuşmasında “yalan habercilik” ile ilgili Amerika’da yapılan bir araştırmaya da yer veren Özkurt, özellikle 2019 pandemisi döneminde, uydurma ve yalan haberlerin “doruğa ulaştığını” ifade etti.

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığından teyit edilmeyen haberlerin pek çok web sitesi ve televizyon kanalında yayınlandığını anımsatan BRTK Müdürü, bunun halk arasında paniğe yol açtığını kaydederek, doğru ve teyitli haberin önemine dikkat çekti.

14. Boğaziçi Zirvesi’nin KKTC Koordinatörü ve Temsilcisi Alev Alp da zirvede söz aldı.

Alp konuşmasında, KKTC’nin uluslararası temsiliyetinin önemine vurgu yaptı.