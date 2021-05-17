BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi Yarından İtibaren 1 Hafta Boyunca Halkın Ziyaretine Açık Olacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yayıncılık Tarihi Müzesi Müzeler Haftası olarak bilinen, Uluslararası Müze haftası 18-24 Mayıs tarihinde Covid-19 kuralları çerçevesinde halkın ziyaretine açılıyor.

KKTC ‘nin ilk ve tek kamu yayın kurumu olarak, geçmişten günümüze kurumun sürecini aktarmak amacıyla kurulan BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi, Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından ”Uluslararası Müzeler Günü” olarak kabul edilen 18 Mayıs 2021 tarihinden itibaren halkın ziyaretine açık olacak.

Ayhatun Ateşin küratörlüğünde, Dr. İsmet Birgül katkılarıyla gerçekleşen BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesinde, sergilenen malzemelerin temelini, önceki yıllarda BRT bünyesinde kurulan faklı temalı müze çalışmalarının malzemeleri oluşturmakla birlikte, özellikle yayıncılıkta tarihsel gelişimi eksiksiz yansıtmak üzere kuruma ait tüm yayın merkezler, depolar, arşivler ve yayınlar taranarak malzemeler toplandı.

Transistörlü radyolardan siyah-beyaz ekranlara, günümüzde HD yayınlara uzanan BRTK Kurumuna ziyarete gelenler için, geçmişe bakıp geleceğe atılan bir adım; hayal gücünü, merakını, sorgulama yetilerini zenginleştiren bir deneyim sunmak hedefleniyor.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde yayıncılık teknolojisinin geldiği son noktayı resmeden bir sergilemenin yanı sıra, bu sürece tanıklık eden işitsel ve görsel arşivin de sunulduğu müze de, 1963 yılında başlayan radyo yayıncılığından günümüze başta radyo televizyon teknolojilerinin sergilendiği bir müze oluşturuldu. BRTK Sitesi’nin fuayesinde ve yan koridorlarında yer alan müzede bellek kütüphanesi, TAK kurucusu Sait Terzioğlu’nun “ Özel Atatürk Fotoğraf Koleksiyonu’ndan oluşan Atatürk koridoru ve BRT Arşivlerinden seçmeler de yer alıyor.

ÖZKURT: "MÜZE, BRTK’NIN BUGÜNE, GELECEĞE VE GEÇMİŞE OLAN KAMUSAL SORUMLULUĞUNUN YANSIMASIDIR"

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nin, geleceğe ve geçmişe olan kamusal sorumluluğunun yansıması olduğunu söyledi. Özkurt, “KKTC’nin varlığının önemli bir parçası olan BRTK gelişen ve değişen dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarını sürdürmektedir. KKTC’nin tek kamu yayıncı kurumu olarak, geçmişimizi bugüne taşımak ve hatırlamak adına oluşturulan BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi, BRTK’nın bugüne, geleceğe ve geçmişe olan kamusal sorumluluğunun yansımasıdır.” Dedi

ATEŞİN: “KURUMA AİT TÜM DEPO, ARŞİV VE YAYINLARIN TARANDI”

BRTK Yayıncılık Tarihi Müze Küratörü Ayhatun Ateşin konuyla ilgili açıklamasında, Bayrak Radyosu Televizyon Kurumu Müzesini oluştururken toplumsal hafızayı yeniden güncelleyip, hayatın içine geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’nde günümüzde yayıncılık teknolojisinin geldiği son noktayı resmeden bir sergilemenin yanı sıra, bu sürece tanıklık eden işitsel ve görsel arşivin de sunulduğu bilgisini aktaran Ateşin, tarihsel gelişimi eksiksiz yansıtmak üzere kuruma ait tüm depo, arşiv ve yayınların taranarak malzemeler toplandığını belirtti.

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17/05/2021 09:39