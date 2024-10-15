BRTK yeni yayın dönemi lansmanı “Engelleri Aşıyoruz” mottosu ile bu Perşembe yapılacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yeni yayın dönemi lansmanını “Engelleri Aşıyoruz” mottosu ile 17 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de kurumun ön bahçesinde düzenliyor.

Lansman gecesinde, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yanı sıra Fenerbahçe ve İskenderun Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları da gösteri maçı yapacak.

Lansman gecesinde ayrıca ülkenin sevilen gruplarından The Native Cypriot’un Kıbrıs ezgilerinden oluşan repertuarı müzik severlerle buluşacak.

Öte yandan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 4 takımı Mustafa Çelik Anı Turnuvası için sahaya çıkacak.

Organizasyonun açılış maçı Vakıflar – Fenerbahçe 18 Ekim Cuma günü saat 09.30’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Maç, BRT 2’den naklen yayınlanacak.

Mustafa Çelik Anı Turnuvası finali 19 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’dan itibaren BRT 2’den canlı olarak ekranlara gelecek.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Engelliler Spor Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Lefkoşa’da oynayacağı tüm karşılaşmalar da yine BRT ekranlarından, sezon boyunca canlı yayınlanacak.