BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel oldu

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu’na Bakanlar Kurulu kararıyla atanan Özdemir Tokel ve Nezhan Kayasal Ertemel göreve başladı.

Bugün ilk toplantısını yapan BRT Yönetim Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçim yapıldı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu başkanlığına oy birliğiyle Özdemir Tokel seçildi.

Siyasal İletişim Uzmanı olan Özdemir Tokel bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapıyordu…

BRT Yönetim Kurulu’nda, Özdemir Tokel ve Nezhan Kayasal Ertemel ile birlikte BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Albay Adem Özgür Çetin, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilcisi Prof. Dr. Ali Öztüren, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Veli Kocaismail ve Bay-Sen temsilcisi Eray Göksoylu yer alıyor.