BRTK’da hukuk kapı dışarı

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun’un “hukuk tanımaz” davranışlarına bir yenisi daha eklendi. Tosun, ekibi ile birlikte aldığı kararla, “Koordinatör Yardımcısı Vericiler mevkiine 16 Temmuz’da terfi ettirilen Yusuf Sucuoğlu’nu, vekaleten kurum müdürlüğüne” atadı. Kamuda, vekalet bir alt basamakta asaleten bulunan birisine bir üst makam için verilebilirken, burada iki alt makama terfi ettirilen birine verildi. Bu yapılan uygulama geçmişte Mustafa Tosun için bakanlar kurulunun aldığı kararı akıllara getirdi. Geçmişte, benzer bir yolla Tosun’un kurum müdürlüğüne vekalet etmesi kararı alınmış ama bu karar uygulanırken sayıştay ve savcılık tarafından durdurulmuştu. Şimdi Tosun hukuku bile bile çiğneyecek bir adım atmış oldu.

Tosun hukuk tanımıyor

Kısa dönemli kurum müdürlüğünün ardından, mevcut hükümet tarafından kurum yönetim kurulu başkanı olarak atanan Tosun, yetkilerinin de dışına çıkarak, adeta kurumu tek başına yönetiyor. BRTK içerisinde ciddi huzursuzluklara neden olan uygulamalara, bu sabah bir yenisi daha eklendi. Hukukçu Başbakan Tufan Erhürman’ın, uygulamalara neden seyirci kaldığı ise bir başka merak konusu. BRTK içerisinde birçok üst düzey yönetici ve personel de uygulanan hukuk dışı, despot ve baskıcı kararlar nedeniyle rahatsız. 2015 yılında, dönemin BRTK müdürünün görevden alınmasının ardından, Bakanlar Kurulu Mustafa Tosun’a müdür vekaleti vermiş, ancak savcılık ve Sayıştay bu atamayı yasal bulmamıştı. Emsal karara rağmen atılan adım ise “yasa tanımazlık” olarak adlandırıldı.